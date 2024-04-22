В Харькове повреждена телевышка

Перебои в работе телевидения начались в Харькове из-за поврежденной телевышки. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Russia Today со ссылкой на главу военной администрации Харьковской области Олега Синегубова.



«Объект телевизионной инфраструктуры в Харькове. <...> На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — сообщил Синегубов.



Как отмечает ТАСС, украинские СМИ опубликовали кадры с моментом обрушения телевышки. Ранее появились сообщения о взрыве в Харькове, в городе объявлялась воздушная тревога.