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    В Харькове повреждена телевышка

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    5 комментариев

    Перебои в работе телевидения начались в Харькове из-за поврежденной телевышки. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Russia Today со ссылкой на главу военной администрации Харьковской области Олега Синегубова.


    «Объект телевизионной инфраструктуры в Харькове. <...> На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — сообщил Синегубов.

    Как отмечает ТАСС, украинские СМИ опубликовали кадры с моментом обрушения телевышки. Ранее появились сообщения о взрыве в Харькове, в городе объявлялась воздушная тревога.

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    Комментарии 5

    28196445522 Апр 2024 в 19:49
    Наверняка там стояло какое-то оборудование ВСУ. Грех не воткнуть.
    +0−1
    VKuser17419822122 Апр 2024 в 19:25
    Это победа! Ура!
    +0−2
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