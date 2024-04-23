Ухаживал бы и дальше, но уснул. Петербурженка похитила деньги у спящего мужчины

В Петербурге 19-летняя местная жительница обвиняется в краже денег с чужого банковского счета. Об этом 23 апреля сообщает прокуратура города.



Мужчина познакомился с петербурженкой в декабре прошлого года в одном из мессенджеров, после этого позвал ее к себе домой. Желая произвести незабываемое впечатление на новую знакомую, он выпил и начал рассказывать девушке о том, сколько зарабатывает, показывая накопления в мобильном банке. Увидев приличные суммы, дама начала жаловаться на свое бедственное положение, и мужчина, как истинный джентльмен, перевел ей восемь тысяч рублей. Он мог бы и дальше продолжить обольщать молодую особу, однако неожиданно уснул. Девушка не растерялась, взяла телефон ухажера и перевела с него себе 160 тысяч рублей. Прихватив с собой смартфон, ушла.



Во время допроса обвиняемая призналась, что сам телефон ей был не нужен.



«На счету потерпевшего была достаточно внушительная сумма денег, которую зараз ей переводить стало стыдно, поэтому она решила пользоваться мобильным банком мужчины по мере необходимости», — уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.



Утром, обнаружив пропажу телефона, мужчина сразу заблокировал счета.



Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.



Ранее мошенники обманули 62-летнего петербуржца и получили от него почти 10 миллионов рублей.

