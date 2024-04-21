Петербуржец, пытаясь обнулить мифические кредиты, влез в долги почти на 10 миллионов рублей

Телефонные мошенники нажились на петербургском пенсионере, который поверил в легенду про жуликов. Сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей, об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Телефонные мошенники нажились на петербургском пенсионере, который поверил в легенду про жуликов. Сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей, об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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