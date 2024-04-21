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    Петербуржец, пытаясь обнулить мифические кредиты, влез в долги почти на 10 миллионов рублей

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    9 комментариев

    Телефонные мошенники нажились на петербургском пенсионере, который поверил в легенду про жуликов. Сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей, об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.

    62-летний мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что неделю назад ему позвонили и представились сотрудниками Центробанка. Неизвестные сообщили, что на имя пенсионера оформлены кредиты в разных кредитно-финансовых организациях. Чтобы обнулить долги, мужчине предложили самому взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Петербуржец посетил четыре банка, набрал кредитов на 9 миллионов 800 тысяч рублей и отправил сумму на счет, который ему продиктовали. Спустя некоторое время потерпевший понял, что попался на уловку мошенников.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 9

    Трямочка21 Апр 2024 в 12:56
    Объясните мне кто-нибудь, КАК людям удаётся брать сразу несколько кредитов на большие суммы, особенно, если это пенсионеры (не данный случай, но и таких полно)??? Мне всего 120 тысяч было надо три года назад, так я упарилась по банкам бегать, никто не давал (и это при идеальной кредитной истории), а читаешь криминальные новости, - пенсионеры миллионы сходу получают. Не понимаю.
    +4−0
    27638631521 Апр 2024 в 12:53
    Скажите, как его зовут? Бу, пара папа рам, ра….
    +0−0
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