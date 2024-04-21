Петербуржец, пытаясь обнулить мифические кредиты, влез в долги почти на 10 миллионов рублей

Телефонные мошенники нажились на петербургском пенсионере, который поверил в легенду про жуликов. Сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей, об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.



62-летний мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что неделю назад ему позвонили и представились сотрудниками Центробанка. Неизвестные сообщили, что на имя пенсионера оформлены кредиты в разных кредитно-финансовых организациях. Чтобы обнулить долги, мужчине предложили самому взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Петербуржец посетил четыре банка, набрал кредитов на 9 миллионов 800 тысяч рублей и отправил сумму на счет, который ему продиктовали. Спустя некоторое время потерпевший понял, что попался на уловку мошенников.

