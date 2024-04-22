В Подмосковье под окнами общежития нашли мертвую волейболистку

В возрасте 21 года скончалась волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за команду «Заречье-Одинцово» из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).



В организации заявили, что смерть Михайлиной наступила вечером 21 апреля. Причины ее гибели не уточняются. Она была известна как победительница первенства России и выступала за молодежную сборную страны.

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Наталья Урядова в интервью «Газете.ru» сообщила, что девушка тяжело переживала расставание с молодым человеком.