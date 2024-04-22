СК возбудил уголовное дело после избиения Героя России в Подмосковье. Под подпиской гражданин Армении

Второе уголовное дело возбуждено после избиения Героя России в подмосковном поселке Вырубово. Как 22 апреля сообщил Следственный комитет Московской области, фигурантом дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) стал гражданин Армении.



В настоящее время подозреваемый 2001 года рождения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в рамках уголовного дела о побоях, возбужденного полицией региона. Следователи проводят допросы, устанавливая обстоятельства случившегося.



Напомним, конфликт произошел весной 2023 года. Житель Вырубово, известный инженер Евгений Черняев вместе с другими сельчанами обращал внимание на незаконное строительство на землях сельхозназначения в поселке. Со слов 69-летнего потерпевшего, рабочий агрессивно отреагировал на его замечание в связи с нарушениями правил дорожного движения с их стороны, после чего, по его словам, попытался переехать на тракторе, а затем избил.