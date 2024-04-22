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    СК возбудил уголовное дело после избиения Героя России в Подмосковье. Под подпиской гражданин Армении

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    2 комментария

    Второе уголовное дело возбуждено после избиения Героя России в подмосковном поселке Вырубово. Как 22 апреля сообщил Следственный комитет Московской области, фигурантом дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) стал гражданин Армении.

    В настоящее время подозреваемый 2001 года рождения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в рамках уголовного дела о побоях, возбужденного полицией региона. Следователи проводят допросы, устанавливая обстоятельства случившегося.

    Напомним, конфликт произошел весной 2023 года. Житель Вырубово, известный инженер Евгений Черняев вместе с другими сельчанами обращал внимание на незаконное строительство на землях сельхозназначения в поселке. Со слов 69-летнего потерпевшего, рабочий агрессивно отреагировал на его замечание в связи с нарушениями правил дорожного движения с их стороны, после чего, по его словам, попытался переехать на тракторе, а затем избил.

    На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Евгений Черняев — Герой России, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2». Опускался на дно Северного Ледовитого океана, чтобы закрепить права России на добычу полезных ископаемых на шельфе, с режиссером Джеймсом Кэмероном работал на месте гибели «Титаника» в Северной Атлантике, а с президентом России Владимиром Путиным погружался на дно Байкала.

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    Комментарии 2

    Киргуду22 Апр 2024 в 19:56
    Год думали - возбуждать дело или нет?
    +2−0
    сVоих не бросаем22 Апр 2024 в 19:05
    типичное подмасквабадье
    +3−0
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