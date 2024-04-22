Глава СК поручил разобраться в истории с избиением приезжими Героя России в Подмосковье

Председателем СК России поручено провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении жителя подмосковного поселка Вырубово. Глава ведомства обратил внимание на информацию СМИ, о том, что приезжие из Средней Азии попытались переехать Героя России на тракторе и после избили, сообщает 22 апреля пресс-служба СК.



Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. По данному факту глава СК поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.

