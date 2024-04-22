Глава СК поручил разобраться в истории с избиением приезжими Героя России в Подмосковье

Председателем СК России поручено провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении жителя подмосковного поселка Вырубово. Глава ведомства обратил внимание на информацию СМИ, о том, что приезжие из Средней Азии попытались переехать Героя России на тракторе и после избили, сообщает 22 апреля пресс-служба СК.
Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. По данному факту глава СК поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.
Как уточняет КП, конфликт произошел весной 2023 года и речь идет о жителе Вырубово, известном инженере Евгении Черняеве. Вместе с другими сельчанами он борется против незаконного строительства на землях сельхозназначения в поселке. Со слов 69-летнего пострадавшего, рабочие агрессивно отреагировали на его замечание в связи с нарушениями правил дорожного движения с их стороны.
Евгений Черняев — Герой России, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2». Опускался на дно Северного Ледовитого океана, чтобы закрепить права России на добычу полезных ископаемых на шельфе, с режиссером Джеймсом Кэмероном работал на месте гибели «Титаника» в Северной Атлантике, а с президентом России Владимиром Путиным погружался на дно Байкала.