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    Во втором квартале может быть выдано 2 трлн рублей ипотеки — россияне спешат взять кредит с господдержкой до 1 июля

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    ВТБ прогнозирует, что во II квартале 2024 года спрос на ипотечные кредиты вырастет в 2 раза относительно I квартала. В результате может быть выдано почти 2 трлн рублей ипотеки по стране, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

    Поводом для всплеска спроса является ожидаемое завершение с 1 июля 2024 года универсальной программы ипотеки с господдержкой, которая сейчас выдается по ставке 8%. Поэтому традиционно максимальная активность заемщиков прогнозируется в июне, что позволит показать по итогам полугодия результат, сравнимый с аналогичным периодом 2023 года. Общий объем выдачи в первом полугодии может составить 3 трлн рублей, из которых две трети придутся на второй квартал. Во втором полугодии в банке прогнозируют «охлаждение» спроса на рынке жилищного кредитования.

    «Господдержка в полном объеме выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах — например, Дальнего Востока и Арктики, — сказал Георгий Горшков. — Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования».

    По итогам I квартала ВТБ выдал 50,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 251 млрд рублей, что на 15% больше по числу сделок и на 10% по объему кредитования, чем за I квартал 2023 года. На льготные госпрограммы при этом пришлось около 70% сделок.

    Наряду с ипотекой во II квартале растет и розничное кредитование в целом: по оценке ВТБ, в апреле выдача кредитов в целом по стране превысит 1,4 трлн рублей, а за январь–апрель 2024 года — 4,5 трлн рублей, отметил Георгий Горшков. Это почти на 4% выше результатов января–апреля 2023 года.

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