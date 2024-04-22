Во втором квартале может быть выдано 2 трлн рублей ипотеки — россияне спешат взять кредит с господдержкой до 1 июля

ВТБ прогнозирует, что во II квартале 2024 года спрос на ипотечные кредиты вырастет в 2 раза относительно I квартала. В результате может быть выдано почти 2 трлн рублей ипотеки по стране, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Поводом для всплеска спроса является ожидаемое завершение с 1 июля 2024 года универсальной программы ипотеки с господдержкой, которая сейчас выдается по ставке 8%. Поэтому традиционно максимальная активность заемщиков прогнозируется в июне, что позволит показать по итогам полугодия результат, сравнимый с аналогичным периодом 2023 года. Общий объем выдачи в первом полугодии может составить 3 трлн рублей, из которых две трети придутся на второй квартал. Во втором полугодии в банке прогнозируют «охлаждение» спроса на рынке жилищного кредитования.