В доме на Пискаревском, в который врезался беспилотник, начался ремонт квартир

В доме № 161 на Пискаревском проспекте, в который в начале марта врезался беспилотник, начались работы не только по восстановлению фасада, но и ремонт в квартирах.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Красногвардейского района в понедельник, 22 апреля, всего от удара пострадало 170 квартир, 25 из которых требуется ремонт. В 22 квартирах он продлится до 1 мая, если не будет проблем с доступом со стороны жильцов. Еще в трех квартирах, которые повреждены сильнее других, работы продолжатся до 15 июля. По данным «Фонтанки», в них пока никто не живет, так как там нет необходимых условий.
Что касается фасада, сейчас идет сварка опор для удержания разрушенного участка. Работы планируют завершить до 1 июня. Ремонт 95 балконов и лоджий закончат к 9 мая, добавили в районной администрации.
Беспилотник влетел в дом на Пискаревском проспекте 2 марта. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Ранее «Фонтанка» сообщала, что владельцам разбитых беспилотником автомобилей уже перечислили компенсацию. В начале апреля рабочие приступили к восстановлению фасада дома. Кроме того, по данным администрации, в доме также заменили 273 поврежденных окна и 5 входных дверей в парадных. Компенсации получили 506 человек.