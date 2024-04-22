В доме на Пискаревском, в который врезался беспилотник, начался ремонт квартир

В доме № 161 на Пискаревском проспекте, в который в начале марта врезался беспилотник, начались работы не только по восстановлению фасада, но и ремонт в квартирах.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Красногвардейского района в понедельник, 22 апреля, всего от удара пострадало 170 квартир, 25 из которых требуется ремонт. В 22 квартирах он продлится до 1 мая, если не будет проблем с доступом со стороны жильцов. Еще в трех квартирах, которые повреждены сильнее других, работы продолжатся до 15 июля. По данным «Фонтанки», в них пока никто не живет, так как там нет необходимых условий.