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    В Мемфисе гонки стритрейсеров завершились расстрелом. Есть погибшие и раненые

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    14 комментариев

    В американском Мемфисе уличные гонки привели к вооруженному конфликту. Как сообщают американские СМИ 21 апреля, два человека погибли и как минимум шесть получили ранения в штате Теннесси субботним вечером.

    actionnews5

    Полиция полагает, что стрелявших было двое. Они открыли огонь по стритрейсерам. По предварительным данным, на вечеринке было порядка трех сотен человек. Как отметил начальник местной полиции Си Джей Дэвис, на данный момент ни один из подозреваемых не задержан, причина конфликта также не ясна.

    Накануне телеканал Action News 5 сообщал, что жители Мемфиса устали от уличных гонщиков. Местные власти пытаются что-то предпринять, но пока безуспешно. В прошлые выходные центр города был буквально заблокирован. Местные жаловались на запах жженой резины, громкую музыку и вопли пассажиров, высовывающихся в окна и люки автомобилей.

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    Комментарии 14

    AlBerkut21 Апр 2024 в 20:10
    Теперь главное, чтобы пилиция 'ниасилила' установить подозреваемых...
    +0−0
    Басик21 Апр 2024 в 19:21
    Респект. Если власти не хотят решить проблему её могут и простые люди обнулить. Теперь желающих наплевать на окружающим там станет значительно меньше:))
    +0−0
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