В Мемфисе гонки стритрейсеров завершились расстрелом. Есть погибшие и раненые

В американском Мемфисе уличные гонки привели к вооруженному конфликту. Как сообщают американские СМИ 21 апреля, два человека погибли и как минимум шесть получили ранения в штате Теннесси субботним вечером.
Полиция полагает, что стрелявших было двое. Они открыли огонь по стритрейсерам. По предварительным данным, на вечеринке было порядка трех сотен человек. Как отметил начальник местной полиции Си Джей Дэвис, на данный момент ни один из подозреваемых не задержан, причина конфликта также не ясна.
Накануне телеканал Action