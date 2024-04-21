Опубликовано видео трофейного «Леопарда»

Видео буксировки трофейного танка
«Бойцами группировки "Центр" успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. <...> Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — написал Соловьев.
«Следующая остановка — парк "Патриот"», — резюмирует Соловьев.
Напомним, в конце сентября 2023 года СМИ сообщили о намерении Канады передать Украине новую партию танков
А в октябре 2023 года появилась информация, что в Польше впервые отремонтировали побывавший в зоне СВО украинский