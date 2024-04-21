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    Боевые действия

    Опубликовано видео трофейного «Леопарда»

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    11 комментариев

    Видео буксировки трофейного танка Leopard 2 опубликовал 21 апреля журналист Владимир Соловьев. Обстоятельства, при которых российским военным удалось захватить немецкую боевую машину, не уточняются.

    «Бойцами группировки "Центр" успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. <...> Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — написал Соловьев.

    «Следующая остановка — парк "Патриот"», — резюмирует Соловьев.

    Напомним, в конце сентября 2023 года СМИ сообщили о намерении Канады передать Украине новую партию танков Leopard 2. Точное количество не называли. В рамках прошлых поставок Канада передала Украине восемь танков Leopard 2.

    А в октябре 2023 года появилась информация, что в Польше впервые отремонтировали побывавший в зоне СВО украинский Leopard 2. Сервисным центром для танков Leopard стал завод «Бумар-Лабенды» в Гливицах. В публикации подчеркивается, что восстановленная боевая машина «получила повреждения в бою».

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    Leopard 2

    Комментарии 11

    Игорь Соколов21 Апр 2024 в 20:15
    Бойцами группировки "Центр"... третий рейх возродился...
    +2−0
    28008287021 Апр 2024 в 19:37
    70 года выпуска , помнится присвоили опель кадет , наклеили буквы Москвичь , дальше ума не хватило , Москвичь умер , а Опель живёт и по сей день
    +2−0
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