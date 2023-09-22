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    СМИ: Канада выделит Украине 482 миллиона долларов и танки Leopard 2

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    7 комментариев

    Канада планирует предоставить Украине 650 миллионов канадских долларов (около 482 миллионов долларов США) в рамках нового пакета военной помощи, а также передать танки Leopard 2 и ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом 22 сентября сообщил телеканал CTV, ссылаясь на свои источники в канадском правительстве.

    Средства будут предоставлены на военные нужды Украины в течение нескольких лет. Количество передаваемых танков Leopard 2 не указывается, а также не раскрывается список лиц, подлежащих включению в санкционные списки. В рамках прошлых поставок Канада передала Украине восемь танков Leopard 2.

    Ожидается, что официальное заявление о новом пакете военной помощи Украине канадский премьер-министр Джастин Трюдо сделает в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву. Зеленский прибыл в Канаду в четверг вечером и планирует выступить перед канадским парламентом в пятницу.

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    КанадаУкраинаТанки Леопард
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    Комментарии 6

    Fog7822 Сен 2023 в 20:51
    это зрада или пэрэмога?)
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:50
    . По оценке международного института стратегических исследований, за год вторжения Россия потеряла 2/3 довоенного парка Т-80БВ/Т-80У, а сама дивизия особо упомянута как понёсшая тяжёлые потери и потерявшая боеспособность[25][26][27].
    +0−0
    последний эмигрант22 Сен 2023 в 20:45
    сейчас подключится французский мир и всё.
    +0−0
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