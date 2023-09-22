СМИ: Канада выделит Украине 482 миллиона долларов и танки Leopard 2

Канада планирует предоставить Украине 650 миллионов канадских долларов (около 482 миллионов долларов США) в рамках нового пакета военной помощи, а также передать танки Leopard 2 и ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом 22 сентября сообщил телеканал CTV, ссылаясь на свои источники в канадском правительстве.



Средства будут предоставлены на военные нужды Украины в течение нескольких лет. Количество передаваемых танков Leopard 2 не указывается, а также не раскрывается список лиц, подлежащих включению в санкционные списки. В рамках прошлых поставок Канада передала Украине восемь танков Leopard 2.