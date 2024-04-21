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    В Подмосковье огромная береза упала на двухлетнюю девочку на детской площадке

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    6 комментариев

    Прокуратура Московской области проводит проверку по факту падения дерева на двухлетнюю девочку в Красногорске. Об этом надзорное ведомство сообщило 21 апреля.

    «В парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена дать оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий.

    Сегодня в Москве и Московской области сильный ветер порывами до 18 м/с.

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    Дерево упало на ребенка
    ЛАЙК0
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ21

    Комментарии 5

    alexpv21 Апр 2024 в 17:29
    Ну все, прощай деревья. В рьяном порыве отчитаться о выполненных мероприятиях спилят все подряд, оставив только кустики пол-метра. Почему в цивилизованных странах везде крупными буквами пишут :"Купание на вашу ответственность"," Хождение опасно, под вашу личную ответственность". И это правильно, индивидуум должен сам принимать решение об опасности, это порочная практика во всем искать виноватого, докатились до ручки и так.
    +1−2
    26583839521 Апр 2024 в 16:37
    Ну вот какая ... вывела двухлетку гулять в ураган???
    +3−2
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