В Подмосковье огромная береза упала на двухлетнюю девочку на детской площадке

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту падения дерева на двухлетнюю девочку в Красногорске. Об этом надзорное ведомство сообщило 21 апреля.
«В парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Прокуратура намерена дать оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий.
Сегодня в Москве и Московской области сильный ветер порывами до