Губернатор Развожаев: в Севастополе сбили противокорабельную ракету

В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом 21 апреля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал Развожаев в своем официальном тг-канале.

Напомним, о массированной ракетной атаке на Севастополь сообщалось 23 марта — тогда было сбито более 10 ракет. Травмы во время обстрела получили четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

Кроме того, в результате мартовской атаки пострадал общественный транспорт: были выбиты стекла у нескольких катеров, 16 автобусов, троллейбуса и машины социального такси.