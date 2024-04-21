    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, с-в

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    Губернатор Развожаев: в Севастополе сбили противокорабельную ракету

    2512
    1 комментарий

    В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом 21 апреля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал Развожаев в своем официальном тг-канале.

    Напомним, о массированной ракетной атаке на Севастополь сообщалось 23 марта — тогда было сбито более 10 ракет. Травмы во время обстрела получили четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

    Кроме того, в результате мартовской атаки пострадал общественный транспорт: были выбиты стекла у нескольких катеров, 16 автобусов, троллейбуса и машины социального такси.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ракетная атака
    ЛАЙК1
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Антител21 Апр 2024 в 11:18
    Доверяй, но проверяй, даже из уст Развожаева.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close