Не в пользу рубля? Каким будет курс доллара и евро в этом мае

Эксперты гадают, каким будет курс валют летом Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Россияне уже покупают шорты и панамы для летних путешествий. А еще — считают запасенные под матрацами доллары и евро, которые очень понадобятся в заграничных поездках.

Теперь ведь даже в самых популярных туристических местах расплатиться российскими картами невозможно. Например в Армении, которая c 30 марта отказалась принимать карты «Мир». Готовим валюту.



Растущий спрос, естественно, подтолкнет вверх и цену. Правда, опрошенные MSK1.RU эксперты затрудняются делать точные валютные прогнозы на лето. Максимум — на май!



Горизонт планирования приблизился, ведь на курс рубля сейчас влияет слишком много факторов. И многие из них, увы, от России не зависят.

Геополитическая вилка — от 80 до 100 рублей за доллар — Прогнозировать курс до лета сейчас — дело крайне неблагодарное, потому что слишком много событий могут на нем отразиться, — говорит Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм». — Во-первых, пока неизвестно, каким будет состав нового кабмина и как будет проводиться денежно-кредитная политика этим составом.

Возможен расклад с резким увеличением бюджетных расходов и снижением рубля вплоть до 100 за доллар, к тому же технически это вполне логично. Алексей Кричевский, финансовый эксперт

Из главных геополитических вызовов, по словам Кричевского, — неясность с развитием ситуации вокруг конфликта Израиля и Ирана. Возможная блокировка Ормузского пролива в результате боевых действий может привести к подорожанию нефти марки Brent до 100 долларов.



— Это будет позитивно для Urals — российская нефть может дойти до 85–90 долларов за бочку. По логике, для рубля это позитив, и он может отскочить к 85, если не к 80 за доллар. Но власти могут направить сверхдоходы на другие цели, а не на укрепление рубля, поэтому ждать чуда здесь не стоит. Так что вилка здесь очень широкая — от 80 до 100 рублей.

Государство всё устраивает, и колебания пока будут минимальны Другого мнения придерживается Борис Ушерович, независимый финансовый аналитик. В беседе с MSK1.RU он говорит, что не видит предпосылок для резких колебаний курса.



— На курс нашей валюты сейчас в значительной степени влияют проинфляционные факторы и денежно-кредитная политика государства. Скажем, в свете новостей о возможном введении туристического налога, на туристическом рынке может возникнуть некая напряженность, которая может вылиться в повышение цен.

Но всё же, полагаю, в ближайшее время мы увидим курс в следующем коридоре: около 91 рубля за доллар, 98 рублей за евро и 13 рублей за юань.

Инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков, как и Ушерович, также в ближайшее время не прогнозирует резких колебаний курса рубля.



— Принятые ранее бюджетные правила работают, динамика в целом положительная. Россия вошла в пятерку самых эффективных экономик G20, показав годовой рост более чем в 3% . Доллар, как и ранее, будет в диапазоне 90–95 рублей. Этот курс устраивает и государство, и экспортеров, и импортеров, — говорит аналитик. — Ставка Центробанка сейчас держится на стабильно высоком уровне и, судя по заявлениям руководства регулятора, ее тоже не собираются ни уменьшать, ни увеличивать. В нынешних реалиях это является позитивным трендом, и государство это понимает.



Моженков считает, что если по каким-либо причинам доллар перерастет психологически важную отметку в 100 рублей, то государство вновь вмешается в ситуацию. Хотя и чрезмерное укрепление рубля государству также невыгодно.

А вот финансовый эксперт и инвестор Михаил Спектор куда менее оптимистичен. Он уверен, что стоимость доллара этим летом может превысить 100 рублей.

— Важнейший фактор, влияющий на валютный курс, это экспортная выручка. Предпосылок для ее роста нет, более вероятен спад экспорта, который как раз и приведет ослаблению валютного курса.



Если стоимость нефти Brent будет около $100 за баррель, то избежать девальвации российской валюты не удастся. К концу года возможно повышение доллара до 120 рублей и выше, — говорит MSK1.RU Спектор.

«Трампономика» стабильности рублю не прибавит Доцент Института общественных наук РАНХиГС, начальник управления информации и спецпроектов в ГК «Мангазея» Андрей Челюскин предлагает внимательнее следить за политической ситуацией не на Ближнем Востоке, а в США. Уж она-то на курс рубля точно повлияет.



— Все обстоятельства, влияющие на курс рубля, остаются прежними: торговый баланс далек от рекордных значений, но остается стабильно положительным, бюджетная динамика находится в пределах ожиданий, условия продажи валютной выручки, скорее всего, сохранятся, кадровых изменений не ожидается, — размышляет эксперт.

Челюскин говорит, что в негативную сторону на рубль в ближайшие месяцы способны повлиять сезонные факторы. Однако темпы восстановления мировой экономики выше, чем предполагалось. МВФ в своем прогнозе значительно пересмотрел потенциальный рост ВВП России: 2,6% в 2024 году (предыдущая оценка была всего 1,5% ). ВВП растет за счет высоких бюджетных расходов и «горячего» рынка труда, стимулирующих внутреннее потребление.

— В этих условиях нет оснований полагать, что ситуация кардинально изменится именно в ближайшие месяцы, — говорит Челюскин. — Однако одни выборы всё же способны повлиять на курс — за океаном.

В случае возвращения в Белый дом Трампа целый набор факторов может сыграть не в пользу рубля. Особенно существенно — продвигаемые им пошлины на импорт Андрей Челюскин, эксперт по экономике и финансам

Такое решение незамедлительно приведет к падению валют и рынков в Евросоюзе, Китае, спровоцирует рецессию, что как минимум не в лучшую сторону скажется на стоимостных показателях экспорта России с типичными для этого последствиями в виде роста курсов валют.

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