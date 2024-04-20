На пути к Москве уничтожили два украинских воздушных шара

Два малоразмерных украинских воздушных шара (МВШ) уничтожили над территорией России вечером 20 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

МВШ нейтрализовали средствами ПВО в Тульской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за появления беспилотника. Рейс из Петербурга ушел в аэропорт Внуково. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале уточнил, что в Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов.

В ночь на 18 апреля Белгородской области средства ПВО два малоразмерных воздушных шара. В Воронежской области удалось перехватить один БПЛА и уничтожить три воздушных шара.

