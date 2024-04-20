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    На пути к Москве уничтожили два украинских воздушных шара

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    10 комментариев

    Два малоразмерных украинских воздушных шара (МВШ) уничтожили над территорией России вечером 20 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    МВШ нейтрализовали средствами ПВО в Тульской и Московской областях.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за появления беспилотника. Рейс из Петербурга ушел в аэропорт Внуково. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале уточнил, что в Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов.

    В ночь на 18 апреля Белгородской области средства ПВО два малоразмерных воздушных шара. В Воронежской области удалось перехватить один БПЛА и уничтожить три воздушных шара.

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    Комментарии 10

    Игорь Соколов21 Апр 2024 в 00:33
    Что ни день, то новые победы! )))
    +3−0
    27564035621 Апр 2024 в 00:31
    Так они скоро до боевых слонов дойдут.
    +0−2
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