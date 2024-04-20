Самолет из Петербурга в Калугу ушел в Москву из-за плана «Ковёр» в аэропорту

План «Ковер» ввели в международном аэропорту Грабцево в Калуге вечером 20 апреля. Рейс из Петербурга ушел во Внуково, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Меры безопасности усилены из-за появления в небе беспилотника. Вследствие этого будет также задержан вылет в Минеральные Воды.
После снятия плана «Ковер» самолеты начнут выполнять рейсы по расписанию.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале уточнил, что в Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
UPD. Калужский аэропорт Грабцево с 21:20 работает в штатном режиме, сообщила Росавиация.