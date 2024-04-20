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    Самолет из Петербурга в Калугу ушел в Москву из-за плана «Ковёр» в аэропорту

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    5 комментариев

    План «Ковер» ввели в международном аэропорту Грабцево в Калуге вечером 20 апреля. Рейс из Петербурга ушел во Внуково, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

    Меры безопасности усилены из-за появления в небе беспилотника. Вследствие этого будет также задержан вылет в Минеральные Воды.

    После снятия плана «Ковер» самолеты начнут выполнять рейсы по расписанию.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале уточнил, что в Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

    UPD. Калужский аэропорт Грабцево с 21:20 работает в штатном режиме, сообщила Росавиация.

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    Комментарии 5

    Russomatroso20 Апр 2024 в 23:15
    Тут самое главное-международный,но в Калуге.
    +0−0
    МатрёшечкА20 Апр 2024 в 21:41
    Hа ковpе -веpтолете
    Ветеp бьет в глаза.
    Hам хотя бы на излете
    Заглянуть за... (с) : ))))
    +1−1
    28064888620 Апр 2024 в 21:05
    Ржунемогу
    +4−2
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