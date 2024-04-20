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    В Петербурге число смертей выросло на 15,7%. За месяц умерло больше пяти тысяч человек

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    39 комментариев

    В Петербурге число умерших в феврале 2024 года составило 5061 человек, что на целых 15,7%, или 686 человек, больше, чем в феврале прошлого года, отчитался 20 апреля Росстат.

    Среди умерших 16 детей до одного года. В прошлом феврале умерли 22 младенца.

    Рождаемость от смертности серьезно отстает: 3715 родившихся петербуржцев за месяц. И хотя этот показатель на 5% опережает прошлый февраль, естественная убыль населения в сравнении с прошлым годом увеличилась в полтора раза — 1346 человек против 836.

    По России рождаемость выросла всего на 3% — 97 937 человек родилось в феврале этого года. При этом смертность выросла на 12,5%, всего умерших за месяц почти 150 тысяч человек, среди них — 429 детей до года. Естественная убыль населения составила почти 52 тысячи человек против 37 тысяч в феврале прошлого года.

    Ранее Росстат сообщал о том, что по итогам 2023 года показатель общей смертности населения России за 2023 год снизился на 7% и стал лучшим со времен пандемии коронавируса.

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    Комментарии 39

    27457061720 Апр 2024 в 18:40
    Оставят несколько миллионов на обслуживание нефтянки, а остальных заменят бесправными дикими мигрантами.
    +2−2
    kachumnoy20 Апр 2024 в 18:35
    Не может быть, вчера Мишустин сказал, что у нас небывало выросла продолжительность жизни. Кто-то лжёт.
    +1−2
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