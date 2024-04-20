В Петербурге число смертей выросло на 15,7%. За месяц умерло больше пяти тысяч человек

В Петербурге число умерших в феврале 2024 года составило 5061 человек, что на целых 15,7%, или 686 человек, больше, чем в феврале прошлого года, отчитался 20 апреля Росстат.



Среди умерших 16 детей до одного года. В прошлом феврале умерли 22 младенца.

Рождаемость от смертности серьезно отстает: 3715 родившихся петербуржцев за месяц. И хотя этот показатель на 5% опережает прошлый февраль, естественная убыль населения в сравнении с прошлым годом увеличилась в полтора раза — 1346 человек против 836.

По России рождаемость выросла всего на 3% — 97 937 человек родилось в феврале этого года. При этом смертность выросла на 12,5%, всего умерших за месяц почти 150 тысяч человек, среди них — 429 детей до года. Естественная убыль населения составила почти 52 тысячи человек против 37 тысяч в феврале прошлого года.