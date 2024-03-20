В России снизился показатель общей смертности

Показатель общей смертности населения России за 2023 год снизился на 7% и стал лучшим со времен пандемии коронавируса. Продолжительность жизни составила 73,4 года. Это на 0,8 года больше, чем в 2022 году, рассказал 20 марта заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин в ходе парламентских слушаний в Совфеде, пишет РИА Новости.
По словам Камкина, в 2023 году Минздрав также зафиксировал исторический минимум младенческой смертности — 4,2 на 1 тысячу родившихся детей.
Росстат в январе оценивал предполагаемое количество умерших в России в 2024 году в 1,76 млн человек. Позиивный сценарий предполагает, что в 2029 году уровень смерти станет минимальным и составит 1,46 млн человек. При этом в последующие шесть лет число будет расти, однако не превысит 1%, считают в Росстате. По негативному сценарию Росстата количество умерших в России будет расти на протяжении большей части прогнозного периода.
Также в статистике представили сразу несколько вариантов демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Так, при реализации негативного сценария к 2045 году средняя продолжительность жизни составит 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года). При среднем сценарии средний возраст увеличится до 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), при высоком — до 84,5 лет (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).