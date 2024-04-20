Усадьбу барона Корфа в Ириновке могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов СВО

Усадьбу барона Корфа в деревне Ириновка в Ленобласти могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале 20 апреля.



На место глава Ленобласти приехал с главным специалистом по санаторно-курортному лечению региона Павлом Гузаловым. В усадьбе они «оценили возможности обустройства» бальнеологической реабилитации и физиотерапии.