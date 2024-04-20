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    Усадьбу барона Корфа в Ириновке могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов СВО

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    9 комментариев

    Усадьбу барона Корфа в деревне Ириновка в Ленобласти могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале 20 апреля.

    На место глава Ленобласти приехал с главным специалистом по санаторно-курортному лечению региона Павлом Гузаловым. В усадьбе они «оценили возможности обустройства» бальнеологической реабилитации и физиотерапии.

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    «Усадьба в хорошем состоянии, необходимый ремонт и оснащение проведем максимально быстро», — подчеркнул Дрозденко. Усадьбу барона Корфа признали объектом культурного наследия в 2021 году.

    Центр в усадьбе может стать частью межрегионального центра протезирования, реабилитации и адаптации для ветеранов СВО, который планируют создать на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Открытие центра планируют в августе 2024 года, власти рассчитывают, что учреждение сможет принимать от 800 до 1000 человек в год.

    Ранее пространство для реабилитации участников СВО появилось в Петербурге.

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    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ24
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    Комментарии 9

    chip120 Апр 2024 в 14:40
    Повезло барону Корфу, в Ленобласти не мало объектов культурного наследия которые находятся в крайне печальном состоянии, у новых элит нет денег на восстановление и содержание исторических памятников, нужно строить ВСМ, кольцевые дублеры и т.п. мегастройки сомнительной необходимости!
    +0−2
    Sonata20 Апр 2024 в 14:35
    Усадьбу-то зачем? Вот давеча писали, что ФСИН в связи с сокращением количества заключённых собирается закрывать несколько колоний. Чем не готовые центры реабилитации? Помещения, инфраструктура, персонал - всё готово к приёму.
    +13−3
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