Усадьбу барона Корфа в Ириновке могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов СВО

Усадьбу барона Корфа в деревне Ириновка в Ленобласти могут обустроить под реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале 20 апреля.
На место глава Ленобласти приехал с главным специалистом по санаторно-курортному лечению региона Павлом Гузаловым. В усадьбе они «оценили возможности обустройства» бальнеологической реабилитации и физиотерапии.
«Усадьба в хорошем состоянии, необходимый ремонт и оснащение проведем максимально быстро», — подчеркнул Дрозденко. Усадьбу барона Корфа признали объектом культурного наследия в 2021 году.
Центр в усадьбе может стать частью межрегионального центра протезирования, реабилитации и адаптации для ветеранов СВО, который планируют создать на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Открытие центра планируют в августе 2024 года, власти рассчитывают, что учреждение сможет принимать от 800 до 1000 человек в год.
Ранее пространство для реабилитации участников СВО появилось в Петербурге.