Искра жизни в центре снегопада. Петербургская чайка достойна титула «мать года»

Читатель «Фонтанки» стал свидетелем упорной борьбы петербургской чайки с апрельской метелью. Фото героини 19 апреля он прислал в редакцию — и кадр не может не впечатлить.

Дело в том, что птица практически превратилась в сугроб — но не оставила яйцо, которое снесла незадолго до того, как Петербург погрузился в снежный коллапс.



«В детском саду недалеко от Комендантского проспекта большая морская чайка стоически сносит ужасы катаклизма и высиживает яйцо, полузасыпанная снегом», — рассказал петербуржец Вадим.

