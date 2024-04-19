Искра жизни в центре снегопада. Петербургская чайка достойна титула «мать года»

Читатель «Фонтанки» стал свидетелем упорной борьбы петербургской чайки с апрельской метелью. Фото героини 19 апреля он прислал в редакцию — и кадр не может не впечатлить.
Дело в том, что птица практически превратилась в сугроб — но не оставила яйцо, которое снесла незадолго до того, как Петербург погрузился в снежный коллапс.
«В детском саду недалеко от Комендантского проспекта большая морская чайка стоически сносит ужасы катаклизма и высиживает яйцо, полузасыпанная снегом», — рассказал петербуржец Вадим.
«Фонтанка» надеется, что птице и ее потомству удастся пережить «ужасы катаклизма», о которых пишет автор, и высидеть птенца.
Напомним, петербургские экологи сегодня попросили горожан поддержать пернатых, которые могут не выдержать ненастья. Ведь метель в Петербурге может задержаться еще на двое суток. Возвратные заморозки и снегопады — это смертельная угроза для птиц. Обычно в это время кормушки уже стоят пустыми, но сейчас их необходимо наполнить.
В этом году птицы поверили ранней весне и не только раньше вернулись домой, но и раньше «сыграли свадьбы». А некоторые уже воспитывают птенцов — так, первых утят в Петроградском районе кряква вывела еще 12 апреля.