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    Искра жизни в центре снегопада. Петербургская чайка достойна титула «мать года»

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    2 комментария

    Читатель «Фонтанки» стал свидетелем упорной борьбы петербургской чайки с апрельской метелью. Фото героини 19 апреля он прислал в редакцию — и кадр не может не впечатлить.

    Дело в том, что птица практически превратилась в сугроб — но не оставила яйцо, которое снесла незадолго до того, как Петербург погрузился в снежный коллапс.

    «В детском саду недалеко от Комендантского проспекта большая морская чайка стоически сносит ужасы катаклизма и высиживает яйцо, полузасыпанная снегом», — рассказал петербуржец Вадим.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» надеется, что птице и ее потомству удастся пережить «ужасы катаклизма», о которых пишет автор, и высидеть птенца.

    Напомним, петербургские экологи сегодня попросили горожан поддержать пернатых, которые могут не выдержать ненастья. Ведь метель в Петербурге может задержаться еще на двое суток. Возвратные заморозки и снегопады — это смертельная угроза для птиц. Обычно в это время кормушки уже стоят пустыми, но сейчас их необходимо наполнить.

    В этом году птицы поверили ранней весне и не только раньше вернулись домой, но и раньше «сыграли свадьбы». А некоторые уже воспитывают птенцов — так, первых утят в Петроградском районе кряква вывела еще 12 апреля.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Чайка
    ЛАЙК11
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
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    Комментарии 2

    Guddd-Head20 Апр 2024 в 05:25
    Мерзкие чайки. Как и голуби
    +1−1
    Slava_Rossii219 Апр 2024 в 23:43
    Многим женщинам стоило бы у неё поучиться материнству.
    +1−0
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