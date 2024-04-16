Транспортная прокуратура проверит мост, в котором застрял ребенок

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с несовершеннолетним на железнодорожном мосту через реку Тосна. Об этом ведомство сообщило 16 апреля.

Напомним, накануне мост оказался непроходимым для ребенка в Тосненском районе Ленинградской области. Мальчик попал в ловушку из металлических прутьев. Его смогли освободить спасатели, «Фонтанка рассказывала об этом здесь.

«Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит <...> наличие оградительных элементов, препятствующих открытому доступу к техническим зонам моста, работу по профилактике травматизма несовершеннолетних, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

