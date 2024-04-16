    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, с-з

    749мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.07eur99.93

    Транспортная прокуратура проверит мост, в котором застрял ребенок

    1094
    1 комментарий

    Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с несовершеннолетним на железнодорожном мосту через реку Тосна. Об этом ведомство сообщило 16 апреля.

    Напомним, накануне мост оказался непроходимым для ребенка в Тосненском районе Ленинградской области. Мальчик попал в ловушку из металлических прутьев. Его смогли освободить спасатели, «Фонтанка рассказывала об этом здесь.

    «Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит <...> наличие оградительных элементов, препятствующих открытому доступу к техническим зонам моста, работу по профилактике травматизма несовершеннолетних, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

    Освободить ребенка 15 апреля удалось, разжав части конструкции с помощью гидравлического инструмента. Мальчику повезло, он отделался испугом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Мальчик застрял на мосту
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close