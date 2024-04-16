Байден продлил запрет на прием в американских портах судов из России

Президент США Джо Байден продлил на год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, направленное Конгрессу США.



«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — цитирует агентство текст уведомления. Запрет был впервые введен 21 апреля 2022 года. Байден тогда объявил, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в США.