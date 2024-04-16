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    «Исаакиевский собор» купит для Спаса на Крови его историческую икону на фарфоре

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    Директор Музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров рассказал, что музей нашел и намерен купить икону, ранее принадлежавшую храму Спаса на Крови. Такими планами он поделился на пресс-конференции 16 апреля.

    «В ближайшее время мы приобретем потрясающую Донскую икону божьей матери, писаную на фарфоре, в серебряной раме. Эта икона была в 1907 году подарена храму Спаса на Крови, который только что был возведен. Мы ее нашли, она потрясающего художественного качества», — рассказал он.

    Сохранность предмета директор музея оценил как «фантастическую» и добавил, что уже в мае та, скорее всего, поступит в музей.

    Всего в 2024 году «Исаакиевский собор» уже успел приобрести 144 новых единицы хранения — среди них иконы, живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, реликвии. Некоторые из этих и другие экспонаты, вошедшие в государственной музейный фонд усилиями этого музея за последние 6 лет, планируется показать на большой выставке. Юрий Мудров планирует, что на ней соберутся «вещи совершенно грандиозные — и иконопись, и гражданская живопись, предметы церковного обихода».

    По словам директора музея, на 1 января 2024 года в «Исаакиевском соборе» на учете стоят 26 тысяч 940 экспонатов.

    Ранее Юрий Мудров рассказал, сколько еще ждать, пока снимут леса со Спаса на Крови.

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