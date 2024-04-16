Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он попросил лидера Китая повлиять на Россию в ситуации с Украиной. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на главу правительства ФРГ.
«Я попросил председателя [КНР] Си [Цзиньпина] повлиять на Россию...» — цитирует информагентство слова Шольца из соцсети Х.
По мнению канцлера Германии, такие меры необходимо принять для того, чтобы Россия отвела свои войска и прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.
Ранее Си Цзиньпин предложил четыре принципа, которые помогут предотвратить выход из-под контроля украинского кризиса, а также поспособствуют восстановлению мира.
Положить конец конфликту. Канцлер Германии попросил председателя КНР воздействовать на Россию
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он попросил лидера Китая повлиять на Россию в ситуации с Украиной. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на главу правительства ФРГ.
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