Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Об этом 16 апреля пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
По его мнению, «попытки формирования этнических анклавов нужно пресекать». Также секретарь Совбеза РФ считает, что противодействие нелегальной миграции на Северо-Западе России необходимо усилить, учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере и угрозы проникновения тех, кто причастен к экстремистской и диверсионно-террористической деятельности. Патрушев отметил, что такое часто пытаются провернуть «под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц».
«Прошу <...> своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Ранее Николай Патрушев заявлял, что что «следы теракта в Crocus City Hall ведут к спецслужбам Украины, полностью подконтрольной Соединенным Штатам Америки».
Патрушев: нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма
Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Об этом 16 апреля пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
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