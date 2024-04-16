Путин получил удостоверение президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова впервые после выборов встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Кремль во вторник, 16 апреля.
В ходе рабочей встречи Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании президентом РФ. Глава ЦИК также назвала итоги президентских выборов удивительными и отметила, «насколько мудрым оказался народ», пишет РИА Новости. В ответ Путин поблагодарил ЦИК за работу.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. По данным ТАСС, вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая.