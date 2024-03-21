Имя президента и рекордная явка. ЦИК подвел итоги выборов

В голосовании на выборах президента России 2024 года приняли участие 87 575 075 человек, что на 20 миллионов больше, чем в 2018 году. По итогам обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28%. Итоговые результаты За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 человек — это 87,28% всех проголосовавших. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. В списках избирателей было более 113 млн россиян по всему миру. Итоговая явка составила 77,49%, что является историческим показателем.

Как за рубежом выбрали Путина За границей Владимир Путин одержал победу в Латвии (70,6%), Германии (56,8%), Армении (54,7%), Австралии (53,6%), США (42,2%), сообщила Элла Памфилова. Больше всего испорченных бюллетеней было там, где наибольшая концентрация релокантов, добавила она. Всего за рубежом за Путина проголосовали 72,54%, за Даванкова — 16,44%.



Комментируя акцию сторонников Алексея Навального* о голосовании в полдень 17 марта, Элла Памфилова отметила, что в этом время как раз приходит больше всего избирателей.

«Указанные лица назначили свою акцию в полдень, чтобы потом демонстрировать в зарубежных странах, что все эти огромные очереди — это их контингент», — возмутилась Элла Памфилова.

Манипуляции с урнами для голосования Несмотря на то, что некоторые граждане пытались сорвать выборы путем заливки зеленкой и поджогов бюллетеней в урне, всего было испорчено 36 бюллетеней, остальные были восстановлены. Центризбирком насчитал 41 случай, когда избиратели пытались испортить бюллетени, заливая зеленку в урны для голосования и пытаясь их поджечь. Доверие к выборам и число нарушений Элла Памфилова начала заседание ЦИК с обсуждения результатов исследования ВЦИОМ о доверии к выборам. По результатам опроса, 65% высказали полную доверенность к прошедшему голосованию. «Плюс еще 18%, которые также заявили, что они считают, что выборы прошли достоверно, несмотря на, возможно, где-то отдельные какие-то нарушения на местах, которые, конечно, могли быть. Естественно, они могли быть. Ничего не бывает идеально. Вопрос масштаба и характера», — прокомментировала председатель Центризбиркома возможные нарушения.

Она рассказала, что с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 14 389 обращений, половина из которых были «сфальсифицированы из-за рубежа». Всего ЦИК зафиксировал 459 обращений о реальных нарушениях на выборах.

О претензиях Запада из-за недопуска независимых кандидатов По мнению Эллы Памфиловой, в понимании стран Запада, независимый кандидат — человек, подпитываемый западными финансовыми средствами, который четко выражает антироссийскую позицию. «Определённое политическое руководство западного пула дает указания, что должно быть по итогам. Так называемые независимые, их ручные независимые эксперты и политики, получив централизованные указания, пишут псевдодоклады. И потом эта самогенерация идет», — заявила председатель ЦИК.



По ее словам, западные чиновники, поспешившие заявить, что не признают выборы президента России, никогда не поймут российский народ. Леонид Слуцкий: кроме длинного доклада, у нас претензий нет «В этих выборах есть победитель и нет проигравших. Между нами тремя разница в один процент. Но участие в этих выборах — это большая честь. За меня проголосовали как за кандидата практически 2 миллиона 800 тысяч человек, перед которыми я несу ответственность, и будем продолжать нашу профессиональную работу за здравые идеи президента России, за народ, за нашу скорую победу», — заявил Леонид Слуцкий. По его словам, кроме сегодняшнего длинного доклада, у него претензий к работе Центризбиркома нет.

Владислав Даванков: спасибо всем проголосовавшим, в том числе за рубежом

«Я хочу еще раз поблагодарить всех избирателей, которые пришли на участки, не побоялись, которые проголосовали в онлайне, которые голосовали за рубежом. Многие, я знаю, стояли там часами, по 6 часов, для того, чтобы проголосовать», — заявил Владислав Даванков. В 12:52 председатель ЦИК Элла Памфилова подписала протокол об итогах выборов и объявила: «Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин».