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    Выборы президента

    Памфилова озвучила итоговые результаты на выборах президента России

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    В голосовании на выборах президента РФ приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем. Об этом 21 марта заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе официального подведения итогов прошедшего электорального мероприятия.

    Итоговая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%, в абсолютных числах это более 87 миллионов граждан.

    По итогам подсчета всех протоколов первое место занял Владимир Путин с результатом в 87,28%, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков набрал 3,85%, на последней строчке оказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

    За рубежом проголосовали всего 388 791 избиратель, что примерно на 100 тысяч меньше, чем на выборах президента в 2018 году. При этом за Владимира Путина свой голос отдали 281 845 человек (72,54%). По словам Памфиловой, за действующего главу государства меньше всего голосовали в странах, где большое количество релокантов. Так, в Польше при подсчете выявилось до трети недействительных бюллетеней.

    Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. По итогам голосования Владимир Путин был избран на пятый президентский срок.

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    Комментарии 17

    13.13.13.1321 Мар 2024 в 12:46
    🤮
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