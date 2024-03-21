Памфилова озвучила итоговые результаты на выборах президента России

В голосовании на выборах президента РФ приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем. Об этом 21 марта заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе официального подведения итогов прошедшего электорального мероприятия.

Итоговая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%, в абсолютных числах это более 87 миллионов граждан.

По итогам подсчета всех протоколов первое место занял Владимир Путин с результатом в 87,28%, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков набрал 3,85%, на последней строчке оказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).