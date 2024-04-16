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    На Камчатке иностранным гражданам запретили работать в такси

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    На Камчатке для иностранных граждан закроют сферу такси. Получить патент на подобную деятельность для них станет невозможно с конца весны, сообщил 16 апреля в телеграм-канале глава региона Владимир Солодов.

    По словам губернатора, незаконно работающие мигранты, которые совершают преступления на Камчатке, зачастую работают именно в этой сфере.

    Солодов добавил, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок такси более безопасным.

    Ранее власти Крыма на шесть месяцев запретили иностранным гражданам работать в ряде отраслей экономики. Речь идет о 35 видах деятельности, в том числе и транспорте. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

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