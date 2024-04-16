На Камчатке иностранным гражданам запретили работать в такси

На Камчатке для иностранных граждан закроют сферу такси. Получить патент на подобную деятельность для них станет невозможно с конца весны, сообщил 16 апреля в телеграм-канале глава региона Владимир Солодов.



По словам губернатора, незаконно работающие мигранты, которые совершают преступления на Камчатке, зачастую работают именно в этой сфере.



Солодов добавил, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок такси более безопасным.

