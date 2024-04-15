«Бесконтрольное нахождение на территории республики недопустимо». В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах

Иностранным гражданам на шесть месяцев запретили работать в ряде отраслей экономики на территории Крыма. Речь идет о 35 видах деятельности. Указ 15 апреля подписал глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма в своем телеграм-канале написал, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов как в Крыму, так и в России в целом. По его словам, в ходе недавних проверок на полуострове выявили 500 незаконно находящихся там иностранцев, сто из которых работали без разрешения. Также власти Крыма намерены к началу мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер за нарушение миграционных законов, вплоть до уголовной ответственности.
Пока же в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Работающих на основании патентов запрещено будет привлекать в транспортную сферу, торговлю, сельское хозяйство, образовательную сферу, сферу отдыха и развлечений, IT и многие другие.
Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России, добавил Аксенов.