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    «Бесконтрольное нахождение на территории республики недопустимо». В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах

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    3 комментария

    Иностранным гражданам на шесть месяцев запретили работать в ряде отраслей экономики на территории Крыма. Речь идет о 35 видах деятельности. Указ 15 апреля подписал глава республики Сергей Аксенов.

    Глава Крыма в своем телеграм-канале написал, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов как в Крыму, так и в России в целом. По его словам, в ходе недавних проверок на полуострове выявили 500 незаконно находящихся там иностранцев, сто из которых работали без разрешения. Также власти Крыма намерены к началу мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер за нарушение миграционных законов, вплоть до уголовной ответственности.

    Пока же в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Работающих на основании патентов запрещено будет привлекать в транспортную сферу, торговлю, сельское хозяйство, образовательную сферу, сферу отдыха и развлечений, IT и многие другие.

    Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России, добавил Аксенов.

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    Комментарии 3

    28180563815 Апр 2024 в 15:38
    Ай, молодца!
    Нельзя решать проблему рынка труда, демографическую проблему, миграцией - скрытым рабством, замещая коренное европейское население мигрантами из Азии, живущими по древним обычаям, а не по цивилизованным законам.
    Те, кто реализует идею миграции, сознательно подготавливает Россию к разрушению по сценарию Косова!
    Для решения этих проблем, в комплексе, необходимо:
    1) Предоставление автоматического гражданства всем русским (которых 20 миллионов за рубежом), и упрощённое для русскоязычных, которые хотят переехать в Россию, с обязательным обеспечением подъёмными, за счёт федеральных средств, для устройства на новой Родине;
    2) Изменить Трудовой Кодекс РФ , в котором должно быть закреплено, что:
    а)мигранты не имеют права получать работу, которую может делать коренное население.
    б) Работодатель не имеет права выплачивать зарплату мигрантам ниже зарплаты, которую получает коренное население за аналогичные работы, скопировав до запятой эти новеллы в ТК РФ из японского законодательства
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