Радуйтесь, сегодня самый тёплый день на неделе. И будет ещё один погожий — как затишье перед бурей

Сегодня, 16 апреля, в Петербурге самый тёплый день на этой неделе. Днем воздух прогреется до 8–9 градусов, тогда как вчера было всего лишь 7,7 градуса. Циклон ушёл на восток, ветер ослабел, дождь ожидается, но его будет очень мало. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.



В среду установится северный ветер и начнет приносить к нам холодный воздух — настолько холодный, что осадки уже могут выпадать в виде мокрого снега и снега. Но их будет немного. Дневная температура становится всё ниже, в среду и четверг максимум плюс 4.

