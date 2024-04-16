Радуйтесь, сегодня самый тёплый день на неделе. И будет ещё один погожий — как затишье перед бурей

Сегодня, 16 апреля, в Петербурге самый тёплый день на этой неделе. Днем воздух прогреется до 8–9 градусов, тогда как вчера было всего лишь 7,7 градуса. Циклон ушёл на восток, ветер ослабел, дождь ожидается, но его будет очень мало. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.
В среду установится северный ветер и начнет приносить к нам холодный воздух — настолько холодный, что осадки уже могут выпадать в виде мокрого снега и снега. Но их будет немного. Дневная температура становится всё ниже, в среду и четверг максимум плюс 4.
«Кстати, четверг хоть и холодный, но относительно хороший, так как и ветра не будет, и без осадков, даже солнышко покажется. В общем, это будет затишье перед бурей», — предупреждает Колесов.
В пятницу, согласно прогнозу, погода испортится. Утром 19 апреля на юг Ленобласти выйдет циклон с Балкан.
«Так что днём все осадки в виде снега дойдут до Санкт-Петербурга. Названия у циклона пока нет, так как он ещё только в плане», — отмечает синоптик.
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