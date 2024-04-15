Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели. Апогеем станет штормовой ветер и сильный снег

За циклоном циклон, температура ниже нормы и осадки почти ежедневно. Прогноз погоды на эту неделю дал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Начавшаяся неделя в Северной столице будет холодной. Уже сегодня в тылу циклона, на фоне кратковременных дождей, температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Во вторник по западной периферии ушедшего на восток циклона в регион продолжат поступать очаги дождей и порции холодного воздуха, ограничивая дневной прогрев. В среду регион пересечёт очередной атлантический циклон, он принесёт в регион осадки в виде дождя и мокрого снега и продолжит процессы похолодания. Четверг будет единственным днём недели, когда осадки возьмут паузу, однако им на смену в регион вернутся заморозки, да и дневная температура будет существенно ниже положенной. Ну а в пятницу погоду окончательно испортит активный южный циклон. Вместе с резким падением атмосферного давления ожидается штормовой ветер, обильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, к вечеру возможно формирование временного снежного покрова», — рассказывает Леус.
Сегодня, как уже сообщалось, будет облачно, кратковременные дожди, плюс 6–8 градусов.
Во вторник облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью плюс 3–5 градусов, днём 7–9. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду в городе облачно, небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью плюс 1–3 градуса, днём 3–5. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг облачно с прояснениями, без осадков, ночью местами гололедица. Ночью 0 — минус 2, днём плюс 3–5 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
В пятницу облачно, временами снег, мокрый снег, гололедица. Ночью 0 — минус 2 градуса, днём плюс 1–3. Ветер северо-восточный 7–12 м/с, с порывами до 14–19 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.
По предварительному прогнозу, в субботу по-прежнему холодно, пройдёт снег, сохранится снежный покров. В воскресенье возможны осадки и небольшой рост температуры.