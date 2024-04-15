Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели. Апогеем станет штормовой ветер и сильный снег

За циклоном циклон, температура ниже нормы и осадки почти ежедневно. Прогноз погоды на эту неделю дал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Начавшаяся неделя в Северной столице будет холодной. Уже сегодня в тылу циклона, на фоне кратковременных дождей, температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Во вторник по западной периферии ушедшего на восток циклона в регион продолжат поступать очаги дождей и порции холодного воздуха, ограничивая дневной прогрев. В среду регион пересечёт очередной атлантический циклон, он принесёт в регион осадки в виде дождя и мокрого снега и продолжит процессы похолодания. Четверг будет единственным днём недели, когда осадки возьмут паузу, однако им на смену в регион вернутся заморозки, да и дневная температура будет существенно ниже положенной. Ну а в пятницу погоду окончательно испортит активный южный циклон. Вместе с резким падением атмосферного давления ожидается штормовой ветер, обильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, к вечеру возможно формирование временного снежного покрова», — рассказывает Леус.

