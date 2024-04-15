    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    741мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели. Апогеем станет штормовой ветер и сильный снег

    7908
    4 комментария

    За циклоном циклон, температура ниже нормы и осадки почти ежедневно. Прогноз погоды на эту неделю дал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Начавшаяся неделя в Северной столице будет холодной. Уже сегодня в тылу циклона, на фоне кратковременных дождей, температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Во вторник по западной периферии ушедшего на восток циклона в регион продолжат поступать очаги дождей и порции холодного воздуха, ограничивая дневной прогрев. В среду регион пересечёт очередной атлантический циклон, он принесёт в регион осадки в виде дождя и мокрого снега и продолжит процессы похолодания. Четверг будет единственным днём недели, когда осадки возьмут паузу, однако им на смену в регион вернутся заморозки, да и дневная температура будет существенно ниже положенной. Ну а в пятницу погоду окончательно испортит активный южный циклон. Вместе с резким падением атмосферного давления ожидается штормовой ветер, обильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, к вечеру возможно формирование временного снежного покрова», — рассказывает Леус.

    Сегодня, как уже сообщалось, будет облачно, кратковременные дожди, плюс 6–8 градусов.

    Во вторник облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью плюс 3–5 градусов, днём 7–9. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В среду в городе облачно, небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью плюс 1–3 градуса, днём 3–5. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, без осадков, ночью местами гололедица. Ночью 0 — минус 2, днём плюс 3–5 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В пятницу облачно, временами снег, мокрый снег, гололедица. Ночью 0 — минус 2 градуса, днём плюс 1–3. Ветер северо-восточный 7–12 м/с, с порывами до 14–19 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу по-прежнему холодно, пройдёт снег, сохранится снежный покров. В воскресенье возможны осадки и небольшой рост температуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыПогода на неделю
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 4

    aprahka15 Апр 2024 в 11:35
    🥶🥶🥶
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close