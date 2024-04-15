Температура ниже нормы. Петербург мёрзнет в тылу циклона, синоптики ждут снег

В ближайшие пару дней в Петербурге будет пасмурно, и потепления пока не предвидится.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в городе преимущественно облачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. В 8 часов утра температура плюс 5 градусов, днем — 6–8.

