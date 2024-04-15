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    Температура ниже нормы. Петербург мёрзнет в тылу циклона, синоптики ждут снег

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В ближайшие пару дней в Петербурге будет пасмурно, и потепления пока не предвидится.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в городе преимущественно облачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. В 8 часов утра температура плюс 5 градусов, днем — 6–8.

    Погоду в регионе определяет тыловая (холодная) часть циклона с центром над юго-востоком Карелии: из-за неё небо затянули плотные облака, а в Ленобласти местами возможен мокрый снег. Температура на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра погода ожидается примерно такая же. А в среду ночью до нуля, днём не больше 6 градусов, местами кратковременные осадки в виде дождя, ночью — местами с мокрым снегом.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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