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    Тело инкассатора нашли в лесу в Ленобласти. Рядом пистолет и записка

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    Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли в лесном массиве неподалеку от города Кириши в Ленобласти. Об этом 16 апреля стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    По предварительной информации, 49-летнего мужчину обнаружили около часа дня 15 апреля в лесу около автодороги Кириши-Будогощь. Рядом с его телом была записка, служебный пистолет и гильза.

    Во время трагедии инкассатор находился на службе.

    По факту произошедшего проводится проверка. Как пишет 47news, обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.

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