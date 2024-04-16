Тело инкассатора нашли в лесу в Ленобласти. Рядом пистолет и записка

Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли в лесном массиве неподалеку от города Кириши в Ленобласти. Об этом 16 апреля стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По предварительной информации, 49-летнего мужчину обнаружили около часа дня 15 апреля в лесу около автодороги Кириши-Будогощь. Рядом с его телом была записка, служебный пистолет и гильза.

Во время трагедии инкассатор находился на службе.

По факту произошедшего проводится проверка. Как пишет 47news, обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.