Неизвестный на Боровой стрелял в адвоката Петербургской адвокатской палаты

В ночь на 15 апреля неизвестный выстрелил в сторону петербургского адвоката на Боровой улице и скрылся на своей Lada Vesta. Подробности стали известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля.

По предварительным данным, сообщение об инциденте поступило около часа ночи. Пострадавший — адвокат Петербургской адвокатской палаты. Предположительно, возле дома 72 на улице Боровая в результате ссоры неизвестный выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону адвоката, а затем скрылся на своей машине.

По номерам автомобиля удалось установить личность подозреваемого — им оказался 24-летний уроженец Армении. Его задержали около половины второго ночи на Курской улице. При себе у него был светошумовой револьвер Taurus-S Kurs. В отношении молодого человека составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и поместили в камеру предварительного задержания. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное о хулиганстве, совершенном с применением оружия, — 213 УК РФ.