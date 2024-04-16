«Фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков». Бастрыкин рассказал о росте детской преступности

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году зафиксирован рост преступлений с участием подростков. Их стало на треть больше.

«Например, если в 2022 году было возбуждено 8 573 уголовных дела, то в 2023 году — уже 8 757», — сказал он в интервью, опубликованном 16 апреля на сайте kp.ru.



Наибольшую обеспокоенность вызывают тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые подростками.

«В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%», — отметил Бастрыкин.