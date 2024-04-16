«Фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков». Бастрыкин рассказал о росте детской преступности

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году зафиксирован рост преступлений с участием подростков. Их стало на треть больше.
«Например, если в 2022 году было возбуждено 8 573 уголовных дела, то в 2023 году — уже 8 757», — сказал он в интервью, опубликованном 16 апреля на сайте kp.ru.
Наибольшую обеспокоенность вызывают тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые подростками.
«В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%», — отметил Бастрыкин.
Он привел в пример случаи в Петербурге: 16 подростков нападали на прохожих и провоцировали драки в общественных местах, чтобы выложить видео в интернет. А в прошлом месяце в Северной столице двое подростков до смерти избили мужчину. Похожие случаи зафиксированы и в других городах, например, в Белгороде и Тюмени.
«Во всех этих случаях нападавшие были оперативно установлены правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности», — добавил Бастрыкин.
Причина, по его мнению, в отсутствии правильного воспитания.
«Телевидение, интернет, социальные сети стали источниками для подражания, которые культивируют насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность», — считает Бастрыкин.
Он привел в пример компьютерные игры и телевизионный контент, например, многосерийные фильмы про маньяков или фильмы на бандитскую тематику, которые «негативно влияют на подростков».
«Если они смотрят подобные фильмы и сериалы одни, и рядом нет тех, кто мог бы им разъяснить суть происходящего и правильно расставить акценты на тех сюжетах, которые способствуют развитию критического мышления и гуманности, то высока вероятность, что они могут с положительной стороны расценить действия героев, которые, руководствуясь собственными критериями о морали, идут на преступления», — пояснил глава СК.