«Весь софт, операционная система — все наше. Работает». Касперский представил российский смартфон на KasperskyOS

Евгений Касперский, основатель и руководитель «Лаборатории Касперского», представил работающий образец смартфона от разработчика мобильных устройств «Аквариус» на защищенной операционной системе KasperskyOS. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС с инновационного саммита компании «Систэм электрик». Фотографий девайса не публикуется.

По словам Касперского, он сам пользуется исследовательским образцом — и тот «работает. Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше», — цитирует ТАСС.