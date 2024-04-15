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    «Весь софт, операционная система — все наше. Работает». Касперский представил российский смартфон на KasperskyOS

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    Евгений Касперский, основатель и руководитель «Лаборатории Касперского», представил работающий образец смартфона от разработчика мобильных устройств «Аквариус» на защищенной операционной системе KasperskyOS. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС с инновационного саммита компании «Систэм электрик». Фотографий девайса не публикуется.

    По словам Касперского, он сам пользуется исследовательским образцом — и тот «работает. Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше», — цитирует ТАСС.

    Операционную систему KasperskyOS планируется в дальнейшем ставить на устройства российских и китайских разработчиков. Приоритетный целевой сегмент для ОС — корпоративный и индустриальный. Известно, что KasperskyOS — микроядерная операционная система, написанная полностью с нуля и не использующая код ядра Linuх. В KasperskyOS не потребуются антивирусы.

    Между тем, в США планируют ввести полный запрет на ПО «Лаборатории Касперского»: Белый дом видит в продукции компании угрозу национальной безопасности.

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