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    Подросткам, устроившим «стрелку» отцу с сыном у «Черной речки», запретили общаться со свидетелями

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    Приморский районный суд Петербурга предъявил обвинение троим подросткам, участникам конфликта со стрельбой у станции метро «Черная речка». Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 15 апреля.

    Речь идет о троих несовершеннолетних местных жителях 2007 года рождения: учащемся 9-го класса и двоих первокурсниках колледжа. По версии следователя, несовершеннолетние, находясь у метро, «совершили хулиганство в связи с конфликтом, произошедшим между ними и потерпевшими — отцом и сыном». Подростки нанесли им несколько ударов и угрожали неустановленным пистолетом.

    Действия несовершеннолетних квалифицированы по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

    Суд счел, что в качестве меры пресечения достаточно будет запрета определенных действий. Всем троим фигурантам запретили общаться со свидетелями и потерпевшими.

    Массовая драка со стрельбой произошла у станции метро «Черная речка» вечером 7 апреля. По словам 45-летнего петербуржца, группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую он якобы не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами.

    Подробнее о деталях конфликта со слов отца читайте в материале «Фонтанки».

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