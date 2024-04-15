«А что там происходит?» В Петербурге — аномальные пробки, Обуховской Обороны замер на 8 баллов

Необычно большие пробки в Петербурге начали собираться уже в преддверии вечернего часа пик 15 апреля. К ремонтам присоединяются ДТП. В центре авария собрала пробку из троллейбусов.
Уже в начале шестого часа вечера пробки на дорогах Петербурга выросли до 6 баллов, а к 17:40 — до 7 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», для вечера понедельника это на 2 балла больше обычного. Еще больше — 8 баллов — наблюдается на проспекте Обуховской Обороны в сторону центра. Обычно на этом участке всего 3 балла в это время. Водители удивляются, что происходит, и сообщают о ДТП на пересечении с Синопской набережной.
В центре Петербурга копится пробка на Невском проспекте. Перед Большой Морской улицей дорогу не поделили двое, сообщает корреспондент «Фонтанки». Авария уже собрала очередь как минимум из шести троллейбусов.
Еще одна крупная пробка собралась на проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе. Затор растянулся на 4 километра — от 3-го Верхнего переулка до въезда в торговый центр. Вместо 14 минут там можно потерять полтора часа. На другом конце города, на Московском проспекте, столь же плотный, но двухкилометровый затор собрался в направлении из центра.
А на КАД по-прежнему стоят внешнее кольцо на юге и внутреннее кольцо на западе. Там пробки собирают дорожные работы. Движение на этих участках затруднено с утра.