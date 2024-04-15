«А что там происходит?» В Петербурге — аномальные пробки, Обуховской Обороны замер на 8 баллов

Необычно большие пробки в Петербурге начали собираться уже в преддверии вечернего часа пик 15 апреля. К ремонтам присоединяются ДТП. В центре авария собрала пробку из троллейбусов.

Уже в начале шестого часа вечера пробки на дорогах Петербурга выросли до 6 баллов, а к 17:40 — до 7 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», для вечера понедельника это на 2 балла больше обычного. Еще больше — 8 баллов — наблюдается на проспекте Обуховской Обороны в сторону центра. Обычно на этом участке всего 3 балла в это время. Водители удивляются, что происходит, и сообщают о ДТП на пересечении с Синопской набережной.