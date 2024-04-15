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    «А что там происходит?» В Петербурге — аномальные пробки, Обуховской Обороны замер на 8 баллов

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    Необычно большие пробки в Петербурге начали собираться уже в преддверии вечернего часа пик 15 апреля. К ремонтам присоединяются ДТП. В центре авария собрала пробку из троллейбусов.

    Уже в начале шестого часа вечера пробки на дорогах Петербурга выросли до 6 баллов, а к 17:40 — до 7 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», для вечера понедельника это на 2 балла больше обычного. Еще больше — 8 баллов — наблюдается на проспекте Обуховской Обороны в сторону центра. Обычно на этом участке всего 3 балла в это время. Водители удивляются, что происходит, и сообщают о ДТП на пересечении с Синопской набережной.

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    В центре Петербурга копится пробка на Невском проспекте. Перед Большой Морской улицей дорогу не поделили двое, сообщает корреспондент «Фонтанки». Авария уже собрала очередь как минимум из шести троллейбусов.

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    Еще одна крупная пробка собралась на проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе. Затор растянулся на 4 километра — от 3-го Верхнего переулка до въезда в торговый центр. Вместо 14 минут там можно потерять полтора часа. На другом конце города, на Московском проспекте, столь же плотный, но двухкилометровый затор собрался в направлении из центра.

    А на КАД по-прежнему стоят внешнее кольцо на юге и внутреннее кольцо на западе. Там пробки собирают дорожные работы. Движение на этих участках затруднено с утра.

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