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    «Люди стоят в пробке от своего дома». Юг Петербурга «покраснел» из-за ремонтов

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    Дороги на юге Петербурга встали в пробках из-за работ, «краснея» даже после утреннего часа пик. Автомобилисты жалуются на невозможность выехать из района или даже жилого комплекса.

    По словам читателей «Фонтанки», утром 15 апреля в пробках застрял ЖК «Солнечный город»: до 24 апреля закрыли выезд на Петергофское шоссе по улице Тимофея Федорова, и второй выезд, на проспект Ветеранов, встал намертво. «Люди стоят в пробке от своего дома, полностью парализовало движение. Встречный транспорт вообще не может проехать. Стою без движения 32 минуты», — пишет читатель.

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    Сложности у водителей возникли и с выездом из Красносельского района в целом: по данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы даже в одиннадцатом часу утра наблюдаются на проспектах Стачек, Ленинском и Дачном, Краснопутиловской улице. Дорожные работы собрали пробки на внешнем кольце КАД между Таллинским шоссе и Софийской улицей и Пулковском шоссе на въезде в город. А внутреннее кольцо КАД стоит на западе города — между Рябовским и Мурманским шоссе.

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    Около 10 часов утра пробки в Петербурге были нехарактерно велики: 5 баллов вместо обычных четырех. При этом в утренний час пик аномалий не фиксировали — были обычные 6 баллов. Самые крупные заторы собрали как раз ремонты на кольцевой и южных магистралях в городе:

    1. в 9:59 на внешнем кольце КАД — 13,4 км от реки Новой до поста ГИБДД;
    2. в 8:44 на внешнем кольце КАД — 9,6 км от Горского шоссе до Приморского шоссе;
    3. в 9:59 на внутреннем кольце КАД — 9 км от Рябовского шоссе до реки Оккервиль;
    4. в 8:32 на Пулковском шоссе — 7,7 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта;
    5. в 8:56 на Петергофском шоссе, проспекте Стачек и Автомобильной улице — 7,6 км от улицы Доблести до бульвара Новаторов.

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