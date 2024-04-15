«Люди стоят в пробке от своего дома». Юг Петербурга «покраснел» из-за ремонтов

Дороги на юге Петербурга встали в пробках из-за работ, «краснея» даже после утреннего часа пик. Автомобилисты жалуются на невозможность выехать из района или даже жилого комплекса.



По словам читателей «Фонтанки», утром 15 апреля в пробках застрял ЖК «Солнечный город»: до 24 апреля закрыли выезд на Петергофское шоссе по улице Тимофея Федорова, и второй выезд, на проспект Ветеранов, встал намертво. «Люди стоят в пробке от своего дома, полностью парализовало движение. Встречный транспорт вообще не может проехать. Стою без движения 32 минуты», — пишет читатель.