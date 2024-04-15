ТСЖ в помощь ФСБ. В Петербурге жилищников попросили выявлять террористов

Фото: M-Production / iStock Поделиться Поделиться





В Петербурге руководителей ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов попросили подключиться к выявлению террористов и сотрудников иностранных спецслужб. В районе ссылаются на решение антитеррористической комиссии и оперативного штаба.





По данным «Фонтанки», соответствующее письмо ушло из жилищного агентства Красногвардейского района в местные ТСЖ, ЖСК и ЖК в начале апреля. Подлинность его 15-го числа подтвердили в пресс-службе района.



Поделиться Поделиться







Руководителям перечисленных управляющих организаций рекомендуют активизировать работу по выявлению лиц, «причастных к деятельности международных террористических организаций, неонацистских формирований и спецслужб Украины». Искать их надо в жилом фонде, который сдается внаем. Процедура такого «выявления» не прописана.



Авторы письма ссылаются на решение по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Петербурга. В комитете по законности «Фонтанке» предложили отправить официальный запрос с перспективой ответа в течение 7 дней.



Антитеррористическая комиссия Санкт‑Петербурга — территориальный коллегиальный орган, обеспечивающий координацию деятельности исполнительных органов государственной власти по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений в Санкт-Петербурге. Председатель АТК Санкт‑Петербурга — губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов. Заместитель председателя — начальник Управления ФСБ России по городу Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Александр Родионов.

В районной администрации тоже не стали делиться алгоритмом выявления экстремистов и шпионов силами ТСЖ. Там лишь добавили, что письмо носит информационный характер, а руководители управляющих организаций могут получить разъяснения в индивидуальном порядке.





«Фонтанка» попробовала это сделать от лица районного ТСЖ. Звонок в жилагентство показал, что подробных инструкций ждать не стоит, по крайней мере пока.



— Хотели бы понять: что именно нужно делать?

— А я вам не отвечу на этот вопрос. Вот такая формулировка была у жилищного комитета. Выявили что-нибудь подозрительное — я так понимаю, надо куда-то сообщать. — Получается, нужно проверить тех, кто снимает жилье в поднаем? — Я не думаю, что настолько все вот прямо вот каждого ходить проверять. Просто быть бдительными, я так это понимаю, честно говоря. Потому что каждого-то и не проверишь, тем более в огромных домах. Обращать внимание на всякие подозрительные вещи.

— Это не только ТСЖ получили, да?

— Это все ТСЖ, ЖСК и УК.



Марина Акимова, экс-председатель, а сейчас один из членов Ассоциации некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и ЖСК, сообщила, что не слышала пока о таких письмах.



— Но я не удивлена, — прокомментировала она. — Правда, я не знаю, как можно выявить таких лиц, потенциально причастных к терроризму. Обращать внимание на внешность или гражданство — так это ни о чем не говорит. Заходят в дом курьеры с сумками — нам что, в эти сумки каждый раз заглядывать, чтобы убедиться, что там не взрывчатка? Я не представляю, как возможно реализовать на уровне ТСЖ антитеррористические меры. На мой взгляд, это невозможно. С посуточной арендой мы стараемся бороться и так, потому что там постоянно меняется контингент и не всегда понятно, что происходит.