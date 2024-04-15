Победитель гонки ФОНТАНКА CUP-2023: «Тут такая атмосфера, что латиноамериканские карнавалы вам покажутся скучными»

Фото: предоставлено Борисом Шеляпиным Поделиться Поделиться





До старта знаменитого на весь мир водного карнавала «Фонтанка SUP» еще больше трех месяцев, но многие уже в предвкушении события. Кому-то в этом сезоне только предстоит сделать свои первые робкие гребки на надувной доске. А кто-то плывет с карнавальным пелотоном уже пятый или шестой раз. Знаем и таких, кому тесно в веселом костюмированном шествии, кому хочется большей движухи. Эти маневрируют на фестивале змейкой, мечутся от одного берега к другому, в поисках способа выплеснуть свою энергию.

Всем гиперактивным серфингистам и просто любителям сильных спортивных ощущений мы напоминаем: помимо карнавального шествия на фестивале проходит остросюжетная гонка — открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP, где за кубки, медали и призовые бьются те, для кого состязание — это образ жизни. О том, можно ли поймать кайф, выложившись «на волевых» на 7-километровой дистанции, и каково это: неожиданно для самого себя стать обладателем кубка «Фонтанка CUP», мы расспросили победителя соревнований в любительской лиге сезона-2023 Бориса Шеляпина.

— Борис, расскажите о вашем опыте в сапсерфинге. Когда начинали, где тренировались? — Я встал на надувную доску в 21-м году. Из водных видов спорта занимался прежде байдаркой. Но сап мне понравился больше. В том же году первый раз поучаствовал в соревнованиях за кубок «Фонтанка CUP». Так что в новом сезоне это будет уже мой третий старт в этой гонке. — Помимо сёрфинга, какими еще видами спорта увлекаетесь? — Я вообще фанат любительского спорта. Люблю бегать длинные дистанции, занимаюсь плаванием, велоспортом. Зимой — лыжи. Вот только недавно, в выходные участвовал с друзьями в лыжном марафоне в Заполярье, прошел дистанцию 55 километров. Каждый год у меня около 30 стартов. И ФОНТАНКА CUP — один из них.

— Довольны ли своим прошлогодним результатом? Вы прошли 7,5 километров меньше, чем за один час и пришли первым среди любителей. Но финиш был фантастически напряженным. Вы обошли двух своих основных соперников буквально на пару секунд.

— Скажу честно, не ожидал, что займу первое место. Гонка была выиграна скорее тактически, за счет правильных решений на дистанции. Это ведь не та ситуация, когда просто надо сказать себе: греби со всей силой. Тут нужно подумать. И хотя я не ориентировал себя жестко на победу, честно скажу, что был ей очень рад.

— В этом году вы снова выйдете на старт. Не думали, что пора перейти в профессиональную лигу? — У меня получилось как раз наоборот. На свой первый старт «Фонтанка CUP» в 2022-м году я вышел в группе профессионалов. Но вскоре понял, что тут для меня все слишком всерьез: напряженные тренировки с тренером, карбоновые доски… Поэтому решил умерить свои амбиции, чтобы не растерять удовольствие от события. — Сейчас наверняка многие любители сапсёрфинга в раздумьях: стоит ли принимать участие в соревнованиях или обойтись участием в карнавале. Что лично вас мотивировало на участие в гонке?

— У меня, наверное, особая ситуация: я фанат любительского спорта. Но всем, кто чувствует в себе силы и интерес к соревнованиям, я бы посоветовал попробовать себя в гонке. Поверьте, здесь совсем иная атмосфера, чем на карнавале. Это не просто задор и веселье. Это такая энергетика, что вода вокруг тебя начинает кипеть. Тот, кто хоть раз участвовал в соревнованиях вроде бегового марафона «Белые ночи», поймут, о чем я говорю. Если у вас есть мотивация к соревнованиям, если достижение даже небольших спортивных целей доставляет вам удовольствие, вам точно стоит себя попробовать в гонке. А вот пытаться устраивать гонки в рамках карнавала точно не стоит. И сами удовольствие не получите, и другим испортите.

— Как по вашему: тем, у кого немного «гоночного» опыта, понадобятся ли занятия с тренером перед такими соревнованиями? — Ну, для начала, кому-то наверное хватит и видеороликов на YouTube. В принципе, это поможет отработать основную технику. Но я бы от занятий в группах все равно не отказывался. И вот почему. Ты попадаешь в команду, у тебя появляются единомышленники. А это очень важно для мотивации. Вот вы работаете сутки напролет перед компьютером или, скажем, в парикмахерской. Спросите себя, готовы вы подняться в 5 утра, чтобы поплавать на сапе где нибудь у Крестовского острова? Вряд ли, правда? А если ты в тусовке, если зовут друзья, поднимешься и не в такую рань. Вот с этой точки зрения тренировки в команде просто незаменимы. Тем более в Петербурге, где есть, например, такой уникальный тренер, как Дмитрий Смирнов, организатор Петровского марафона. Я ему очень признателен за те уроки серфинга, которые он мне дал, за тех друзей, которых приобрел, занимаясь в его группах.

— После гонки остаются силы поучаствовать в карнавале?

А как же, обязательно пристраиваюсь «в хвост» карнавальному шествию и впитываю в себя фантастическую атмосферу праздника. Спасибо «Фонтанке» за это совершенно уникальное мероприятие, не только для России, для всего мира! Я всем своим друзьям и знакомым советую непременно поучаствовать: ведь тут такая атмосфера, что даже знаменитые латиноамериканские карнавалы покажутся вам потом скучным мероприятием!