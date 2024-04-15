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    МВД проверило действия полицейских, которые выволокли избирателя из кабинки для голосования в Петербурге

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Вишневским Борисом Лазаревичем либо касается деятельности иностранного агента Вишневского Бориса Лазаревича.

    ГУ МВД провело проверку ситуации, когда во время выборов президента в Красносельском районе Петербурга полиция выволокла избирателя прямо из кабинки для голосования и потребовала у него показать бюллетень. Ведомство не увидело нарушений в действиях своих сотрудников. Это следует из ответа ведомства замглавы фракции «Яблоко» Борису Вишневскому* (документ есть в распоряжении редакции).

    «Установлено, что сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность граждан и охрану общественного порядка на УИК №1136, действовали в строгом соответствии с требованиями федерального закона №3-ФЗ «О полиции» и рамках действующего законодательства Российской Федерации, превышения должностных полномочий и нарушения прав граждан не допускали», — говорится в документе.

    Ранее во время отчета о своей работе за год в Заксобрании Петербурга глава ГУ МВД Роман Плугин, отвечая на вопрос Вишневского, заявил, что не считает действия своих подчиненных на избирательном участке неправомерными.

    По данным депутата, 17 марта на избирательном участке № 1136 в Красносельском районе сотрудники полиции силой выволокли избирателя из кабины для голосования и потребовали показать избирательный бюллетень. Эти действия парламентарий расценил как препятствование свободному волеизъявлению и нарушение тайны голосования. Только после вмешательства председателя УИК-1136 избирателю была предоставлена возможность проголосовать.

    *Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом.

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