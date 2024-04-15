МВД проверило действия полицейских, которые выволокли избирателя из кабинки для голосования в Петербурге

ГУ МВД провело проверку ситуации, когда во время выборов президента в Красносельском районе Петербурга полиция выволокла избирателя прямо из кабинки для голосования и потребовала у него показать бюллетень. Ведомство не увидело нарушений в действиях своих сотрудников. Это следует из ответа ведомства замглавы фракции «Яблоко» Борису Вишневскому* (документ есть в распоряжении редакции).



«Установлено, что сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность граждан и охрану общественного порядка на УИК №1136, действовали в строгом соответствии с требованиями федерального закона №3-ФЗ «О полиции» и рамках действующего законодательства Российской Федерации, превышения должностных полномочий и нарушения прав граждан не допускали», — говорится в документе.



Ранее во время отчета о своей работе за год в Заксобрании Петербурга глава ГУ МВД Роман Плугин, отвечая на вопрос Вишневского, заявил, что не считает действия своих подчиненных на избирательном участке неправомерными.

