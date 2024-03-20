Плугин пообещал рассказать о мерах по избирателю, которого выволокли из кабины для голосования

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин пообещал рассказать, какие меры предприняли по истории с избирателем в Красносельском районе, которого полиция выволокла из кабины для голосования во время выборов президента. Об этом Плугин сообщил 20 марта в ходе отчета о работе ведомства за 2023 год перед Заксобранием города.
Вопрос главе ГУ МВД задал замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он рассказал, что 17 марта на избирательном участке
Также Вишневский напомнил про ситуацию на участке
«Согласитесь ли вы с тем, что действия сотрудников полиции в первом случае и бездействие во втором противоречили задаче охраны общественного порядка?» — задал вопрос депутат.
«В начале строго отвечаю на ваш вопрос, считаю ли я неправомерными: нет, не считаю. За период проведения выборов президента Российской Федерации 15–17 марта зафиксировано 322 сообщения о возможном происшествии, которые требовали нашего вмешательства и дальнейшего разрешения. Я сейчас навскидку не помню этих двух случаев, о которых вы говорите. Я обязательно к ним вернусь. Сейчас, когда вернусь на рабочее место, мы вам сообщим, какие меры приняты, какие действия предприняты», — ответил Плугин.