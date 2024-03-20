    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.22eur100.1

    Плугин пообещал рассказать о мерах по избирателю, которого выволокли из кабины для голосования

    1801
    обсудить

    Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин пообещал рассказать, какие меры предприняли по истории с избирателем в Красносельском районе, которого полиция выволокла из кабины для голосования во время выборов президента. Об этом Плугин сообщил 20 марта в ходе отчета о работе ведомства за 2023 год перед Заксобранием города.

    Вопрос главе ГУ МВД задал замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он рассказал, что 17 марта на избирательном участке № 1136 в Красносельском районе сотрудники полиции силой выволокли избирателя из кабины для голосования и потребовали показать избирательный бюллетень. Эти действия депутат расценил как препятствование свободному волеизъявлению и нарушение тайны голосования. Только после вмешательства председателя УИК-1136 избирателю была предоставлена возможность проголосовать.

    Также Вишневский напомнил про ситуацию на участке № 427 в Калининском районе, когда неизвестные лица нанесли побои члену участковой комиссии Олесе Васильченко.

    «Согласитесь ли вы с тем, что действия сотрудников полиции в первом случае и бездействие во втором противоречили задаче охраны общественного порядка?» — задал вопрос депутат.

    «В начале строго отвечаю на ваш вопрос, считаю ли я неправомерными: нет, не считаю. За период проведения выборов президента Российской Федерации 15–17 марта зафиксировано 322 сообщения о возможном происшествии, которые требовали нашего вмешательства и дальнейшего разрешения. Я сейчас навскидку не помню этих двух случаев, о которых вы говорите. Я обязательно к ним вернусь. Сейчас, когда вернусь на рабочее место, мы вам сообщим, какие меры приняты, какие действия предприняты», — ответил Плугин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Полиция ПетербургаЗаконодательное собрание ПетербургаВыборыВыборы президента - 2024
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close