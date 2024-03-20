Плугин пообещал рассказать о мерах по избирателю, которого выволокли из кабины для голосования

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин пообещал рассказать, какие меры предприняли по истории с избирателем в Красносельском районе, которого полиция выволокла из кабины для голосования во время выборов президента. Об этом Плугин сообщил 20 марта в ходе отчета о работе ведомства за 2023 год перед Заксобранием города.



Вопрос главе ГУ МВД задал замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он рассказал, что 17 марта на избирательном участке № 1136 в Красносельском районе сотрудники полиции силой выволокли избирателя из кабины для голосования и потребовали показать избирательный бюллетень. Эти действия депутат расценил как препятствование свободному волеизъявлению и нарушение тайны голосования. Только после вмешательства председателя УИК-1136 избирателю была предоставлена возможность проголосовать.



Также Вишневский напомнил про ситуацию на участке № 427 в Калининском районе, когда неизвестные лица нанесли побои члену участковой комиссии Олесе Васильченко.



«Согласитесь ли вы с тем, что действия сотрудников полиции в первом случае и бездействие во втором противоречили задаче охраны общественного порядка?» — задал вопрос депутат.

