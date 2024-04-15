Семейную наркоплантацию накрыли в Петергофе. В полицию доставили отца и дочь

В Петергофе сотрудники полиции выявили семейную наркоплантацию. Отец и дочь выращивали коноплю для дальнейшего сбыта, но их бизнес скоро прервала полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 апреля.

В отдел доставили 61-летнего мужчину и его 41-летнюю дочь. Они организовали плантацию по месту проживания в доме по улице Озерковая. В ходе обысков жилища и автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», принадлежащего задержанным, было изъято: девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма, множество пакетиков, а также оборудование для полива и выращивания растений. Кроме того, обнаружены пять кустов конопли, а также высушенные части растений, приготовленные для дальнейшего потребления и продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, его дочь отпущена под подписку о невыезде. «Процессуальные действия продолжаются», — говорится в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала о госте с юга, который устроил наркоплантацию в квартире в Петербурге. В ней нашли больше 1 кг растений.

