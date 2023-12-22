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    Гость с юга устроил наркоплантацию в квартире в Петербурге. В ней нашли больше 1 кг растений

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    Петербургские полицейские обнаружили наркоплантацию в одной из квартир в Адмиралтейском районе города. Изъяли немало кустов и сырья.

    В квартире дома 37 по проспекту Римского-Корсакова сотрудники уголовного розыска, отрабатывая оперативную информацию о подозрениях на культивацию растительного наркотика, задержали 24-летнего жителя Краснодарского края, сообщает 22 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. При обыске в помещении изъяли части растения общим весом 1 321 г и 45 целых кустов. Экспертиза подтвердила, что все это является наркотическим сырьем.

    Задержанный молодой человек проживал в данной квартире. По его словам, он смотрел за растениями и заодно сам имел готовый наркотик для употребления. В квартире также изъяли оборудование для культивирования.

    Возбуждено уголовное дело по по части 4 ст.228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств»).

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