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    Нужен лишь один будильник, но особый. Как бёрдвотчеры проводят выходные на току

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    У тетеревов в лесах Ленобласти начинается токование, а у бёрдвотчеров — особый сезон фотоохоты в полях. На место, где с утра начнут токовать самцы, фотографы приезжают ночью. О своих приключениях рассказывает фотограф-натуралист Антон Кубышкин 15 апреля в сообществе «Птицы СПб и России».

    «Мы расположились, попили чаю. И можно на боковую. Ждать рассвета. Важный момент: убавить везде яркость экранов на минимум, включить беззвучные режимы на смартфонах, выключить будильники — все, кроме одного! Тетеревиного. Если хочешь проснуться в нужное время, то надо на будильник ставить голос тетерева. Так я и сделал», — пишет Антон Кубышкин.

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    Тетерева начинают токовать ещё до рассвета, около 4 часов утра. «Мы внимательно слушали в темноте их воркование. Не каждый день такое слышишь! Примерно в 5:30 уже становилось посветлее и можно было снимать на смартфон. <...> Потом стало посветлее и мы поснимали вволю на фотоаппараты», — рассказывает фотограф. Большую часть времени на поляне были только самцы. Пока самки заглядывают ненадолго. «На полтора часика и пара самочек заглянула — насладились оперным хором и улетели восвояси», — отмечает Антон Кубышкин.

    Тетерева, как и глухари, напомним, токуют в одних и тех же местах десятилетиями. Ток — это участок болота или поля, на которое птицы слетаются каждую весну, чтобы побороться за самок. В это время брови у тетеревов наливаются кровью и увеличиваются в размере в сотни раз.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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