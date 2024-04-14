«Ниссан Кашкай» сбил нарушительницу ПДД на «встречку», где ее снова переехали. Видео

Серьезное ДТП с участием пешехода произошло в Невском районе. Женщину дважды сбили, когда она попыталась перебежать проезжую часть. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 14 апреля.
Дорожный инцидент произошел около 20:40 у дома 94 на улице Седова, вне зоны пешеходного перехода. 40-летний водитель «Ниссан Кашкай», двигаясь в сторону Ивановской улицы, сбил перебегавшую дорогу женщину. В результате наезда пешехода отбросило на «встречку», где на нее наехала «Тойота Авенсис», под управлением 20-летнего мужчины. На вид женщине 40 лет, ее личность не установлена. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и реанимации. «Человек оказался под легковушкой, пожарные доставали и занесли в реанимацию», - написал очевидец.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Ранее «Фонтанка» писала о ДТП с такси и трактором в Приморском районе, в котором пострадали двое детей. Несовершеннолетних госпитализировали.