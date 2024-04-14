Делом о сбитом подростке в Парголово заинтересовался Бастрыкин

Информация о сбитом 10-летнем мальчике в Парголово, который попал под колеса пьяного водителя, дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, сообщается 14 апреля в официальном телеграм-канале ведомства.

Сам инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда 34-летний водитель автомобиля «Тинго Вортекс» сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. Судя по опубликованным кадрам, ребенок двигался на большой скорости, в этот момент водитель выполнял левый поворот во двор. Установлено, что мужчина был пьян.

