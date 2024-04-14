Делом о сбитом подростке в Парголово заинтересовался Бастрыкин

Информация о сбитом 10-летнем мальчике в Парголово, который попал под колеса пьяного водителя, дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, сообщается 14 апреля в официальном телеграм-канале ведомства.
Сам инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение в нетрезвом виде правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ребенок в травмой головы в крайне тяжелом состоянии попал в клинический центр имени Раухфуса — на данный момент пострадавший находится в реанимации. Как писала «Фонтанка», машина проехала по голове мальчика.