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    «Теперь даже на лифте не готовы ездить». Семья из Петербурга несколько часов провисела над пропастью в Турции из-за сломанного фуникулера

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    Мрачное путешествие над турецким побережьем вышло у семьи из Петербурга, которая на несколько часов повисла в кабине сломанного фуникулера. О пережитом ужасе в Анталье Дарья рассказала «Фонтанке».

    «Нас эвакуировали через три с половиной часа после аварии. С нами не связывалось российское консульство или турецкие власти. Единственное, что досталось нам от этой катастрофы, — это штраф за арендованную машину, которую мы вернули на три часа позже», — рассказала Дарья. По ее словам, супруг показал арендодателю видео с застрявшего фуникулера, но это не остановило его удержать с семьи еще 750 лир (чуть больше двух тысяч рублей).

    Дарья, читательница «Фонтанки»

    В кабине, помимо Дарьи и её мужа, находился еще их маленький ребенок, а также турецкая семья. В какой-то момент кабину дернуло так, что дверь фуникулера открылась.

    «Морально вроде как шок отпускает потихонечку, начались физические какие-то неприятные ощущения. Завтра мы обратимся в больницу», — отметила женщина.

    По словам Дарьи, три года назад они уехали из России, поскольку ее супруг привлечен к строительству атомной станции в Турции. После пережитого семья решила отказаться от подобных развлечений. «Мы не рассматриваем ни колесо обозрения, ни канатную дорогу, даже на лифте мы пока не готовы ездить, и возвращение домой в Россию мы рассматриваем только наземным транспортом», — отметила собеседница «Фонтанки».

    По данным телеканала TRT, с вечера пятницы 174 человека оказались заблокированными на высоте из-за коррозии металлических конструкций фуникулера. Один из верхних элементов опоры, на котором установлены ролики и механизмы, удерживающие основной трос, оторвался и ударил по одной из кабин. В итоге у кабины снесло пол, и находившиеся там пассажиры упали вниз. По официальным данным, один человек погиб. Генпрокуратура начала расследование. Спасательная операция была окончена только в субботу днем. В общей сложности были задействованы 2,2 тысячи человек.

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