«Теперь даже на лифте не готовы ездить». Семья из Петербурга несколько часов провисела над пропастью в Турции из-за сломанного фуникулера

Мрачное путешествие над турецким побережьем вышло у семьи из Петербурга, которая на несколько часов повисла в кабине сломанного фуникулера. О пережитом ужасе в Анталье Дарья рассказала «Фонтанке».

«Нас эвакуировали через три с половиной часа после аварии. С нами не связывалось российское консульство или турецкие власти. Единственное, что досталось нам от этой катастрофы, — это штраф за арендованную машину, которую мы вернули на три часа позже», — рассказала Дарья. По ее словам, супруг показал арендодателю видео с застрявшего фуникулера, но это не остановило его удержать с семьи еще 750 лир (чуть больше двух тысяч рублей).